Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, um fornecedor líder de armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, anunciou hoje que foi eleita a "Inovação em armazenamento de backup do ano" no Storage, Digitalisation + Cloud (SDC) Awards 2019. Os SDC Awards - o novo nome dos prêmios de TI da Angel Business Communications - estão firmemente focados em reconhecer e recompensar o sucesso nos produtos e serviços que são a base da transformação digital. Os dispositivos de armazenamento de backup da série EX da ExaGrid com desduplicação de dados ganharam o prêmio com base no voto de clientes e revendedores.

"Temos o prazer de aceitar este prêmio e agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e revendedores pelo reconhecimento", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "A ExaGrid percebeu que o gerenciamento do crescimento de dados pode causar pressão no armazenamento de backup e se propôs a desenvolver o melhor destino de armazenamento de backup possível. Por meio de nosso armazenamento inteligente hiperconvergente para backup, a ExaGrid ajuda as organizações de TI a resolver três dos problemas mais urgentes que enfrentam atualmente: como proteger e gerenciar rapidamente dados em crescimento, como recuperar dados o mais rápido possível e como fazê-lo pelo menor custo. A exclusiva zona de aterrissagem e a arquitetura de expansão da ExaGrid oferecem os backups e as restaurações mais rápidos, apenas a janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados crescem, escalabilidade linear e nenhuma atualização de empilhadeira ou obsolescência planejada do produto".

A cerimônia do SDC Awards ocorreu em Londres, onde a ExaGrid teve o prazer de hospedar seu cliente, Boult Wade Tennant LLP, um escritório de advocacia de propriedade intelectual dinâmico e inovador, estabelecido em 1894, com escritórios em Londres, Madri, Berlim, Munique, Cambridge, Reading e Oxford. Boult Wade Tennant LLP recebeu o prêmio no palco com a equipe ExaGrid. Duncan Barr, administrador de infraestrutura, disse: "a arquitetura exclusiva da ExaGrid nos fornece uma solução com preço acessível no lugar do armazenamento de backup de longo prazo baseado em fita ou nuvem. Ela se integra perfeitamente à Veeam e também nos oferece desempenho superior em comparação com a nossa solução existente. Além disso, o suporte dedicado é excelente - poder ligar diretamente para nossa pessoa de suporte, em vez de percorrer vários níveis de suporte, é incrivelmente econômico, principalmente porque o sistema de suporte permite que a ExaGrid trabalhe em nosso sistema em segundo plano, em vez de se amarrar. Dan O'Connor, gerente de TI da Boult Wade Tennant LLP afirmou: "parabéns à ExaGrid pelo merecido prêmio "Inovação em armazenamento de backup do ano". Estamos ansiosos pelo nosso sucesso contínuo."

A ExaGrid é mais conhecida por sua abordagem líder do setor para armazenamento de backup com a exclusiva tecnologia Landing Zone, abordagem de desduplicação adaptativa e arquitetura de dimensionamento econômico. O valor que o ExaGrid fornece deriva de sua abordagem adaptativa à desduplicação, que oferece uma taxa de desduplicação de dados de 20: 1. O sistema ExaGrid pode ser facilmente dimensionado para acomodar o crescimento de dados. O software de computação da ExaGrid torna o sistema altamente escalável. Aparelhos de qualquer tamanho ou idade podem ser misturados e combinados em um único sistema com capacidades de até um backup completo 2 PB além de retenção e uma taxa de consumo de até 432 TB por hora, que é o mais elevado na indústria. Uma vez virtualizados, eles aparecem como um sistema único para o servidor de backup, e o balanceamento de carga de todos os dados entre os servidores é automático, reduzindo a carga de trabalho e o tempo da equipe de TI.

A ExaGrid suporta todas as tipologias de backup, incluindo nuvem privada, datacenter externo, datacenter de terceiros, nuvem de terceiros, nuvem pública e pode operar em um ambiente híbrido puro. A ExaGrid também suporta uma ampla variedade de aplicativos de backup, utilitários e despejos de banco de dados, como Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto, Acronis e mais de 20 outros. Os clientes podem implementar várias abordagens no mesmo ambiente. Uma organização pode usar um aplicativo de backup para seus servidores físicos, um aplicativo ou utilitário de backup diferente para seu ambiente virtual e também executar dumps diretos do banco de dados Microsoft SQL ou Oracle Recovery Manager (RMAN) - tudo no mesmo sistema ExaGrid. Essa abordagem permite que os clientes usem o aplicativo de backup e os utilitários de sua escolha, usem os melhores aplicativos e utilitários de backup e escolham o aplicativo e o utilitário de backup certos para cada caso de uso específico. Se o cliente optar por alterar seu aplicativo de backup no futuro, o sistema ExaGrid continuará funcionando, protegendo o investimento inicial.

As histórias de sucesso de clientes e histórias corporativas publicadas da ExaGrid são mais de 300, mais do que todos os outros fornecedores no espaço juntos. Essas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, o produto diferenciado e o suporte ao cliente incomparável.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma zona de aterrissagem exclusiva e arquitetura de expansão. A zona de aterrissagem do ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações mais rápidos da MV. Sua arquitetura de expansão inclui dispositivos completos em um sistema de expansão e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando as caras atualizações de empilhadeiras. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco através do LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

