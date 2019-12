Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global tem o orgulho de anunciar a ampliação de sua presença em Moçambique com a abertura de um novo escritório da firma colaboradora Isálcio Mahanjane Advogado & Associados na cidade de Beira. A Isálcio Mahanjane Advogado & Associados, que já tem escritório em Maputo, tornou-se firma colaboradora em agosto de 2018.

Liderada pelo sócio-gerente Isálcio Mahanjane, a empresa é especializada em prestar serviços de qualidade em todos os ramos do direito a pessoas físicas e jurídicas. Estão entre esses serviços direito comercial e corporativo, direito bancário e financeiro, direito trabalhista, gestão imobiliária, petróleo e gás, direito de mineração e processos administrativos.

"A abertura de um escritório em Beira fortalece nossa reputação como uma importante empresa que oferece aos clientes serviços líderes do setor e é o próximo passo da nossa expansão por Moçambique", declarou Isálcio. "Nosso objetivo final é ter um escritório em todas as principais províncias do país."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 165 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

