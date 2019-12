Comunicado do Business Wire :Excel Dryer, Inc.

Para Excel Dryer, liderar não é novidade. Afinal, seu produto de assinatura, o Secador de Mãos XLERATOR® , criou a categoria de produtos de alta velocidade e eficiência energética bem como estabeleceu um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. A Excel Dryer definiu outra vez um novo padrão do setor, desta vez, oferecendo um produto aprimorado com vida útil 50% maior e uma garantia de 7 anos com liderança do setor, sem aumentar o preço de tabela.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191203005901/pt/

XLERATOR hand dryer models now offered with 50% longer life and industry-leading 7-year warranty; Improvements come without an increase in price (Photo: Business Wire)

A partir de 1º de dezembro de 2019, todos os Secadores de Mãos XLERATOR® e XLERATOReco® serão garantidos por 7 anos; isto abrange todas as peças e, o mais importante, o motor. Muitos outros secadores de mãos no mercado oferecem uma garantia menor e mais restritiva, geralmente de 1 a 5 anos. William Gagnon, vice-presidente de marketing e vendas na Excel Dryer recomenda que os compradores revisem minuciosamente a garantia de qualquer secador que estejam pensando em comprar.

Ele adverte: "Embora alguns fabricantes ofereçam garantias maiores, uma revisão das letras pequenas mostra que os motores normalmente são cobertos apenas por 3 anos, sendo os sensores cobertos apenas por um. Ambas as peças são cruciais para a funcionalidade do secador de mãos e cobertas por 7 anos completos pela Excel Dryer."

Recentemente, outros fabricantes conhecidos de secadores de mãos aumentaram o preço de tabela de seus produtos, sem fazer melhorias substanciais no produto ou nas garantias. Por outro lado, a lista de preços da Excel Dryer permanece a mesma, apesar da notável melhoria do produto e da garantia estendida do fabricante.

Com a vida útil prolongada do produto XLERATOR e sua incomparável garantia, o melhor ficou ainda melhor. "Temos o orgulho de fabricar um produto confiável em que nossos clientes possam confiar", expressou Gagnon. "Estamos sempre buscando modos de melhorar nossos produtos e agregar mais valor a nossos clientes. E com nossa mais recente melhoria de produto, fizemos exatamente isto."

Para mais informação sobre a Excel Dryer e a melhoria de seus Secadores de Mãos XLERATOR, acesse o site da Excel.

Sobre a Excel Dryer, Inc.A Excel Dryer fabrica os melhores secadores de mãos produzidos na América há mais de 50 anos. A empresa de propriedade e operada por familiares revolucionou o setor com a invenção do patenteado Secador de Mãos XLERATOR® que criou a categoria de secadores de mãos de alta velocidade e economia de energia, estabelecendo um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. A Excel Dryer continua liderando o setor com sua linha de produtos expandida e aprimorada, com controles ajustáveis de som, velocidade e calor. Combinada com a maioria das opções e a linha completa de acessórios, a melhor solução para secagem de mãos pode ser projetada para qualquer ambiente de banheiro. A Excel Dryer se orgulha de oferecer o melhor serviço a clientes e de tornar produtos sustentáveis nos quais as pessoas possam confiar. Disponível para distribuição em todo o mundo, os produtos da Excel Dryer podem ser adquiridos por meio de uma rede estabelecida de representantes de vendas que atendem a mais de 5.000 distribuidores em todo o mundo. Saiba mais sobre a Excel Dryer emexceldryer.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191203005901/pt/

Contatos na Excel Dryer: Lisa Twarog ou Michelle Abdow (escritório) 413-787-1133 ltwarog@marketmentors.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.