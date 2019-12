O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que apoia o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, mas ressaltou que vai "ficar fora" da eleição geral do país, marcada para o próximo dia 12.



"Não quero complicar a eleição do Reino Unido", disse Trump, durante coletiva de imprensa em Londres, onde participará de reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).