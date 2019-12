Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

A Procter & Gamble Company (NYSE:PG) lançou hoje o seu Relatório de Cidadania 2019, detalhando o progresso em suas áreas de foco em Cidadania, como o impacto na comunidade, diversidade e inclusão, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental, fundamentadas na ética e responsabilidade corporativa.

Desde atingir a sua meta de 2020 em fornecer 15 bilhões de litros de água limpa através do Programa de Água Potável de Segura para Crianças (CSDW), até usar sua voz para estimular conversas sobre gênero e igualdade racial, 2019 foi um ano em que a liderança da P&G; teve um impacto significativo na comunidade e com os funcionários da empresa.

"Incorporamos a cidadania em nossos negócios, e isto não é apenas fazer o bem, é construir confiança e equidade com os consumidores e promover o crescimento e a criação de valor - permitindo que sejamos uma força para o bem e o crescimento", disse David Taylor, chefe do conselho administrativo, presidente e diretor executivo da P&G.; "Não é uma coisa que fazemos à parte - é o modo como fazemos negócios todos os dias no mundo inteiro."

Com operações em cerca de 70 países e atendendo a quase cinco bilhões de pessoas, a empresa tira proveito de sua relevância, inovação e funcionários talentosos, além do alcance de suas 65 marcas com liderança no mercado, para fazer o bem todos os dias. As contribuições da P&G; foram reconhecidas externamente com classificações mais elevadas em 2019 em Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune e da Axios Harris Poll 100.

Além disso, mais de 80% dos funcionários da P&G; expressaram uma opinião favorável sobre os esforços relacionados à cidadania, tornando-a um índice de alta pontuação na pesquisa anual da empresa em 2019.

Os destaques do Relatório de Cidadania 2019 da P&G; incluem:

-- Impacto na comunidade: a P&G; forneceu kits de socorro para desastres repletos com os seus produtos para famílias afetadas por mais de 25 catástrofes naturais, que incluem os incêndios e furacões que devastaram partes dos EUA, as inundações no estado indiano de Kerala, o terremoto e o tsunami que atingiram a Indonésia. Além disto, a empresa, por meio do seu programa CSDW, assumiu um novo compromisso em fornecer 25 bilhões de litros de água potável até 2025.

-- Diversidade e inclusão: a P&G; foi uma patrocinadora platina do World Pride em Nova York, com 50 locais no mundo inteiro mostrando apoio através de várias atividades do Pride. A empresa lançou "The Look", a sequência do filme vencedor do prêmio Emmy, o "The Talk", para continuar a discussão sobre preconceito racial. A P&G; também estabeleceu programas de neurodiversidade em quatro locais da empresa para oferecer oportunidades a indivíduos no espectro do autismo.

-- Igualdade de gênero: bem a caminho da meta da P&G; de representar 50/50 em todos os níveis, a equipe de alta liderança da empresa e o conselho de administração agora são compostos por mais de 40% de mulheres. A marca Always da P&G; lançou a sua campanha #EndPeriodPoverty, para ajudar a manter meninas em escolas, e a Secret doou mais de US$ 500.000, como parte do apoio contínuo da marca à luta da Equipe Nacional Feminina de Futebol dos EUA por salários iguais.

-- Responsabilidade ambiental : em abril, a empresa comemorou o aniversário de um ano da Ambition 2030 - um conjunto de metas ousadas de sustentabilidade que abrangem as marcas, a cadeia de fornecimento, a sociedade e os funcionários da P&G.; A P&G; também fez parceria com a TerraCycle para introduzir o conceito "milkman" (leiteiro em português) de embalagens reutilizáveis com a Loop. Junto com muitas medidas que a empresa tomou para ajudar a solucionar a questão mundial de resíduos plásticos, ela uniu forças com mais de 40 empresas para formar a "Aliança para o Fim dos Resíduos Plásticos" e se comprometeu a reduzir em 50% o uso mundial de plástico de petróleo virgem nas embalagens de produtos até 2030.

Este é o 20o ano consecutivo que a P&G; publicou um relatório sobre os esforços da empresa para ter um impacto positivo no mundo, começando com o primeiro Relatório de Sustentabilidade da P&G; em 1999. O Sumário executivo, um resumo de 24 páginas do progresso e de histórias, está disponível on-line, assim como mais de 140 páginas da versão detalhada do relatório.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G; atende a consumidores de todo o mundo com um dos portfólios mais robustos de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G; inclui operações em cerca de 70 países. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

