Bolsonaro espera que Trump compreenda posição do Brasil sobre questão do aço

O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira que o anúncio da imposição de tarifas americanas sobre as importações brasileiras de aço e alumínio seja uma medida de "retaliação" e se disse "quase convencido" que seu aliado Donald Trump ouvirá suas reivindicações.

Trump justificou a medida pelo impacto negativo das recentes depreciações do real e do peso para os agricultores dos Estados Unidos. "A alegação dele, no Twitter dele, é a questão das commodities, a nossa economia basicamente vem das commodities, é o que nós temos. Espero que tenha o entendimento dele, que não nos penalize no tocante a isso, e tenho quase certeza de que ele vai nos atender", disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.