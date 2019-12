Pelo menos 208 pessoas morreram na repressão ao movimento de protesto iniciado em novembro no Irã, disse a Anistia Internacional na segunda-feira.

"O número de pessoas que se acredita terem morrido durante as manifestações no Irã que ocorreram em 15 de novembro aumentou para pelo menos 208", disse a organização com sede em Londres, que na semana passada publicou um saldo de 143 mortes.