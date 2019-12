Trump decide não participar de audiência sobre processo de impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu neste domingo, dia 1º, não comparecer ou enviar seu advogado para uma audiência do processo de impeachment contra seu mandato, marcada para a próxima quarta-feira, 4, na Câmara dos Representantes do país.



Em carta, o advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, afirmou que não se poderia esperar uma participação enquanto ainda não está claro se o presidente americano terá um "processo justo". E completou: "um convite para uma discussão acadêmica com professores de direito não fornece qualquer aparência de processo justo". A equipe jurídica do republicano, no entanto, declarou que definirá posteriormente se o governo participará de futuras audiências.



A audiência da próxima quarta-feira discutirá a base constitucional do processo de impeachment contra o presidente Trump. De acordo com o texto, o líder da Casa Branca cometeu crime em uma ligação com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, na qual pediu investigação de Joe Biden, pré-candidato democrata às eleições americanas de 2020.