"Continuamos envolvidos" com o clima, afirma Pelosi na COP25

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, reafirmou nesta segunda-feira na COP25 o apoio dos americanos ao Acordo de Paris, apesar da retirada do pacto climático anunciada por Donald Trump.

Pelosi e um grupo de 15 membros democratas do Congresso se encontram em Madri para a reunião sobre o clima da ONU, um gesto político forte um mês após o presidente americano oficializar a saída de seu país do Acordo de Paris.

"Estamos aqui para dizer a todos vocês, em nome da Câmara de Representantes e do Congresso dos Estados Unidos, que continuamos envolvidos", disse Pelosi em coletiva de imprensa prévia ao lançamento oficial da COP25.

Suas palavras foram recebidas com aplausos pelos presentes, entre eles vários chefes de Estado e de governo.

Pelosi disse estar "orgulhosa" do compromisso dos congressistas que a acompanhavam.

"No topo de sua agenda, reconhecem o papel dos Estados Unidos para salvar o planeta para as futuras gerações. É uma missão, uma paixão, um enfoque baseado na ciência", ressaltou.

Ele lembrou que as mudanças climáticas, uma "ameaça existencial", podem resultar em problemas de saúde pública, econômicos e de segurança nacional.

"Temos uma responsabilidade moral com as futuras gerações de deixar para eles um planeta em melhor estado, no melhor estado possível", insistiu Pelosi.

Enquanto cerca de 200 países estão representados na capital espanhola ao menos em nível ministerial, e em muitos casos por chefes de Estado e de governo, os Estados Unidos escolheram uma diplomata para dirigir sua delegação oficial.