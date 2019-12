Putin e Xi inauguram primeiro gasoduto que ligará Rússia e China

O presidente russo Vladimir Putin e seu colega chinês Xi Jinping inauguraram nesta segunda-feira um gasoduto "histórico", o 'Power of Siberia', que ligará os dois países pela primeira vez.

A inauguração é um "evento realmente histórico, não apenas para o mercado mundial de energia, mas sobretudo para vocês e para nós, para Rússia e China", declarou Vladimir Putin em uma videoconferência exibida pela TV russa.

O projeto "levará a cooperação estratégica Rússia-China a um novo nível", completou.

O gasoduto Power of Siberia liga as reservas da Sibéria oriental com a fronteira chinesa a través de mais de 2.000 quilômetros de tubulações.

Quando estiver finalizada, a rede terá mais de 3.000 quilômetros.

O gasoduto, o primeiro a unir os dois países, simboliza a colaboração estratégica das duas potências, sobretudo no setor energético.

"A torneira está aberta (...) o gás entra na China", disse o presidente da Gazprom, Alexei Miller, acompanhado de vários funcionários com uniforme azul e branco, as cores da empresa.

Do lado chinês, os funcionários da PetroChina, sócia da Gazprom no projeto, apareceram no telão vestidos de vermelho.

A China espera concluir o gasoduto em 2022-2023 para levar o gás até Xangai.

"O desenvolvimento das relações sino-russas é e será uma prioridade da política estrangeira de cada um de nossos países", declarou o presidente Xi Jinping, muito próximo a seu "amigo" Putin após décadas de desconfianças entres os dois países.

"Este é um projeto histórico (...) constitui um exemplo de integração profunda e de cooperação mutuamente benéfico entre nossos países", completou.

De acordo com Gazprom, quase de 10.000 pessoas trabalharam na construção do gasoduto.