Tiroteio deixa 10 feridos em Nova Orleans, nos EUA

Um tiroteio no Bairro Francês de Nova Orleans, sul dos Estados Unidos, deixou 10 feridos na madrugada deste domingo (1º) - anunciou a Polícia, acrescentando que duas pessoas se encontram em estado crítico.

A troca de tiros aconteceu em torno de 3h da manhã em uma rua comercial do bairro histórico desta cidade no estado de Louisiana.

O Departamento de Polícia de Nova Orleans havia informado previamente que onze pessoas ficaram feridas, mas depois corrigiu o número.

A Polícia disse que respondeu rapidamente ao incidente. Segundo a corporação, havia patrulhamento extra nas ruas em função de uma partida de futebol universitário, neste fim de semana de Ação de Graças.

"Tínhamos agentes neste mesmo quarteirão", disse à imprensa o superintendente de Polícia Shaun Ferguson.

"Infelizmente, tinha tanta gente ali que não conseguimos determinar quem estava atirando. Não sabemos como começou", completou.

Em sua conta no Twitter, o Departamento de Polícia de Nova Orleans informou que ninguém foi preso e que o episódio está sendo investigado.

"O tiroteio no Canal Street esta madrugada foi uma desagradável perturbação" do fim de semana, escreveu a prefeita da cidade, LaToya Cantrell, em sua conta no Twitter. "Faremos todo o possível para (...) levar os criminosos responsáveis à justiça", acrescentou.

As autoridades estabeleceram uma recompensa de US$ 5.000 por qualquer informação relacionada ao caso.