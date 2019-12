Esforços para conter mudanças climáticas foram 'inadequados', diz líder da ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste domingo que os esforços mundiais para impedir as mudanças climáticas foram "totalmente inadequados" até agora e há um perigo de que o aquecimento global possa passar pelo "ponto sem retorno".



Em declaração a repórteres antes do início de uma conferência climática internacional de duas semanas em Madri, o líder da ONU observou que o mundo tem o conhecimento científico e os meios técnicos para limitar o aquecimento global, mas "o que falta é vontade política". "O ponto de não retorno não está mais no horizonte", disse Guterres, ele "está à vista e se aproximando de nós".



Guterres insistiu, contudo, que sua mensagem era "de esperança, não de desespero. Nossa guerra contra a natureza deve parar e sabemos que isso é possível".



Delegados de quase 200 países tentarão dar o toque final nas regras que regem o acordo climático de Paris, de 2015, na reunião de 2 a 13 de dezembro. Fonte: Associated Press.