Trump tem prazo até hoje para informar se participará de audiência do impeachment

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deu um prazo até às 19h (de Brasília) deste domingo para que o presidente americano, Donald Trump, informe se deseja comparecer ou enviar seu advogado a uma audiência do processo de impeachment na próxima quarta-feira.



A notificação a Trump foi feita através de uma carta assinada por Jerrold Nadler, democrata que preside o Comitê Judiciário da Câmara, onde será realizada a audiência.



A audiência discutirá a base constitucional do processo de impeachment após a ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, em que o americano pediu a investigação do pré-candidato democrata às eleições de 2020, Joe Biden. Mas, na oportunidade, serão postos em pauta ainda uma possível obstrução de Trump de evidências e documentos sobre eventuais interferências eleitorais.