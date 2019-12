Exportações da Coreia do Sul caem 14,3% em novembro, 12ª queda consecutiva

As exportações da Coreia do Sul caíram 14,3% em novembro na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com os dados do Ministério do Comércio, Indústria e Energia do país divulgados no domingo, 1, pelo horário local. A previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de queda de 10,9%. Ao todo, as exportações no mês foram de US$ 44,10 bilhões.



As importações tiveram recuo de 13%, ante previsão de queda de 12,1%, para US$ 40,73 bilhões. No total, a balança comercial do país teve superávit de US$ 3,37 bilhões. O mercado esperava um resultado maior, de US$ 4,70 bilhões.



É o 12º recuo consecutivo nas exportações, principal motor da economia da Coreia do Sul. A atividade econômica do país vem sendo afetada pela disputa comercial entre Estados Unidos e China.