Forças israelenses matam um homem na Palestina e prendem outros dois

O Ministério da Saúde da Palestina afirma que tropas israelenses atiraram e matar um adolescente perto de Hebrom. De acordo com o órgão, Badawi Masalmeh, de 18 anos, foi morto e teve o corpo levado por soldados de Israel.



As forças militares israelenses, por sua vez, afirmam que soldados avistaram três pessoas atirando bombas incendiárias em carros de Israel e atiraram. Os outros dois foram presos.



As tensões na região aumentaram nos últimos anos. No início de novembro, o governo dos Estados Unidos afirmou que os acampamentos israelenses na Palestina não violam as leis internacionais, revertendo uma política de décadas e despertando a ira dos palestinos, que afirmam que o território ocupado é parte de um futuro Estado.