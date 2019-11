Manifestantes em Israel vão às ruas para pedir renúncia de Netanyahu

Milhares de israelenses foram às ruas de Tel Aviv para pedir a renúncia do primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu, após acusações de corrupção contra o premiê. Os manifestantes carregavam bandeiras de Israel e cartazes descrevendo Netanyahu como corrupto.



Na última semana, o primeiro-ministro israelense foi indiciado em uma série de casos de corrupção, aprofundando os desajustes do sistema político do país, que está paralisado, e ameaçando a permanência de Netanyahu no poder, que já dura 10 anos. Ele nega as acusações e rejeita a hipótese de renunciar, acusando os procuradores de "tentativa de golpe".