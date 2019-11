Estado Islâmico reivindica responsabilidade por ataque em Londres

(foto: Niklas Halle'n/AFP)

O grupo(EI) reivindicou a responsabilidade peloem que duas pessoas foram mortas e três foram feridas por um homem armado com uma faca nona sexta-feira, 29. O comunicado do EI afirma que Usman Khan era um de seus "soldados", mas não contém evidências de que ele era ligado ao grupo.Khan foi morto a tiros por policiais após mostrar o que parecia ser um colete suicida. De acordo com a polícia, ele foi condenado em 2012 por ameaças terroristas e liberado em dezembro de 2018 de forma condicional, o que significa que precisava cumprir determinadas condições sob pena de voltar para a cadeia.Vários veículos de comunicação britânicos reportaram que ele usava uma tornozeleira eletrônica, o que teria ajudado as autoridades a seguirem seus movimentos no momento do ataque. Além disso, de acordo com a polícia, Khan frequentava um programa de educação para prisioneiros.