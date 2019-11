Homem armado com faca mantém quatro reféns na Lapa, centro do Rio

Um homem armado com faca mantém nesta sexta-feira (29) quatro reféns em um bar na Lapa, bairro boêmio do centro do Rio, informou a Polícia.

"A ocorrência inicia com seis reféns", disse a jornalistas o porta-voz da Polícia Militar Mauro Fliess, junto à barreira de segurança montada fora do bar, que estava parcialmente fechando quando ocorreu o incidente.

Por volta das 17H00 (horário de Brasília), a Polícia informou que dois reféns já tinham sido libertados, fruto da negociação com o atacante.

O homem, cuja identidade e motivação ainda não foram esclarecidas, "está de posse de um facão, uma faca de tamanho razoável, e a possibilidade também de estar portando uma arma de fogo", acrescentou Fliess, sem dar detalhes sobre a identidade ou a idade das pessoas retidas.

A Lapa, situada no centro do Rio, concentra grande número de bares e casas noturnas, frequentados por turistas brasileiros e estrangeiros durante a semana e aos fins de semana.