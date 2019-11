Ataque com arma branca em Haia deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em uma das principais ruas comerciais de Haia nesta sexta-feira (29) à noite, informou a polícia.

"Incidente com arma branca e vários feridos na GroteMarktstraat, em Haia. Os serviços de emergência estão no lugar dos acontecimentos", informou a Polícia da cidade no Twitter.

Posteriormente, a polícia detalhou que os feridos eram três. Horas antes, um ataque a faca resultou na morte de duas pessoas e deixou outras feridas na Ponte de Londres, no centro da cidade. Neste caso, o suspeito foi morto.

Veículos de comunicação holandeses mostraram imagens de pessoas reunidas em frente a um cordão de isolamento policial na rua comercial de Haia, onde pouco antes várias pessoas faziam compras por causa das promoções do "Black Friday.

Helicópteros da Polícia sobrevoavam o local, e na rua havia várias ambulâncias, explicou um correspondente da AFP.