Palestino é morto por tiros israelenses perto da fronteira entre Gaza e Israel

Um adolescente palestino foi morto por tiros israelenses nesta sexta-feira quando se aproximava da fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, informou o ministério da Saúde do enclave palestino.

Fahd Al Astal, de 16 anos, foi atingido no estômago a leste de Khan Yunes, no centro da Faixa de Gaza, e outros quatro palestinos ficaram feridos, informou o ministério.

Os protestos na fronteira com Israel foram oficialmente desconvocados nesta sexta-feira pelas autoridades do enclave, sob o controle do movimento Hamas.

Mas os habitantes de Gaza disseram que um certo número de jovens se aproximou da fronteira.

"Estamos investigando informações sobre a morte de um palestino", disse um porta-voz do exército israelense à AFP.

"Nas últimas horas, dezenas de manifestantes se reuniram perto da barreira de segurança na Faixa de Gaza", acrescentou.

"Houve várias tentativas de se aproximar da barreira. Vários dispositivos explosivos foram lançados. As forças israelenses usaram métodos de dispersão de tumultos e munição real", explicou.

Desde que os protestos semanais começaram em março de 2018, pelo menos 348 palestinos morreram nas mãos das forças israelenses, mais da metade deles durante as manifestações.