Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, assinou um contrato estratégico com o Direction Générale de la Sûreté Nationale (Departamento de Segurança Nacional do Governo - "DGSN") de Marrocos, para fornecer os mais recentes cartões de identificação eletrônica nacionais do país e introduzir uma plataforma de serviços online de identidade digital segura.

Apoiados pelo novo sistema nacional de identidade digital do DGSN, os marroquinos poderão acessar os serviços online em um ambiente seguro. A IDEMIA fornecerá sua plataforma de autenticação digital ao DGSN com o objetivo de facilitar a correspondência online entre marroquinos e agências governamentais ou provedores de serviços privados, que buscam se beneficiar dos novos recursos digitais do cartão de identificação nacional.

O novo cartão de identificação biométrico acelerará o lançamento dos serviços online de Marrocos e também o desenvolvimento da economia digital. O cartão fornecerá autenticação online sólida e segurança de transações para todos os marroquinos. Como resultado, todos os serviços online poderão acessar o novo sistema nacional de identidade digital da DGSN, fornecendo aos cidadãos acesso fácil, rápido e seguro, que protege a privacidade de seus dados pessoais em seus cartões de identificação eletrônicos.

A experiência mundial IDEMIA, ajuda a trazer grandes mudanças atualmente em andamento para introduzir identidades digitais. As soluções da IDEMIA, protegem os dados de identidade em todas as etapas envolvidas no projeto e o uso online e offline de documentos, com base em procedimentos extremamente rígidos de personalização e segurança de produção.

A IDEMIA atualmente produz documentos de identidade altamente seguros, incluindo carteiras de identidade nacionais, passaportes, documentos de registro de veículos, carteiras de motorista e cartões de assistência médica, em inúmeros países ao redor do mundo, além de Marrocos, como EUA, Estônia e Holanda. Também fornece sistemas abrangentes de gerenciamento de identidade digital para governos e organizações do setor público e privado.

O vice-presidente executivo de atividades de Segurança Pública e Identidade da IDEMIA, Philippe Barreau, disse:"O digital é um desafio para o mundo e o que as pessoas buscam. A partir de agora, tudo terá que ser mais rápido, fácil e, acima de tudo, facilitar trabalhar em qualquer lugar em um dispositivo móvel em um ambiente seguro. O público em geral já adotou essa nova maneira de fazer as coisas e os serviços governamentais de Marrocos estão seguindo esse caminho. Porém, os serviços eletrônicos do governo ocorrerão apenas se a identidade física e digital das pessoas for totalmente confiável e protegida. Atualmente, a tecnologia biométrica oferece segurança e flexibilidade absoluta como esperado. Estamos orgulhosos de poder fornecer a Marrocos nossa experiência e tecnologias."

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

