Incidente na London Bridge é tratado como relacionado a terrorismo, diz Polícia

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que as circunstâncias do incidente na Ponte de Londres (London Brige, em inglês) ainda são "incertas". Mas, por precaução, "atualmente estamos respondendo a este incidente como se estivesse relacionado a terrorismo".



No Twitter, o órgão ainda afirmou que um homem foi baleado pela polícia. Mais cedo, também foi informado que um homem foi detido.