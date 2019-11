A polícia de Londres disse nesta sexta-feira que está lidando com "um incidente" na Ponte de Londres, no centro da capital britânica, onde um jornalista da BBC afirmou ter ouvido dois disparos e visto um homem dominado pelas forças policiais.

"Estamos nos estágios iniciais do processo de incidentes da Ponte de Londres", disse a Polícia Metropolitana no Twitter. O local, no coração da capital britânica, foi isolado, segundo a BBC.