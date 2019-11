Bolsonaro cumprimenta Lacalle Pou por vitória no Uruguai

Jair Bolsonaro telefonou nesta quinta-feira para o presidente eleito do Uruguai, o centrista Luis Lacalle Pou, para lhe desejar sucesso, um gesto que contrasta com sua posição em relação à vitória do peronista de centro-esquerda Alberto Fernández na Argentina.

Durante a conversa, Bolsonaro "fez votos de pleno êxito ao Presidente Lacalle no desempenho do mandato conferido pelos uruguaios e assegurou sua determinação de trabalhar em conjunto em prol do bem-estar dos dois povos", informou o Itamaraty.

Bolsonaro "convidou o Presidente eleito a visitar o Brasil em breve".

Antes do segundo turno das eleições no Uruguai, no domingo passado, Bolsonaro manifestou seu apoio a Lacalle Pou contra o candidato da situação de centro-esquerda, Daniel Martínez.

Na ocasião, Lacalle Pou rejeitou a manifestação de Bolsonaro e opinou que os governantes "não devem opinar ou influenciar o que deve ocorrer em outro país".

Bolsonaro já declarou que pretende assistir à posse de Lacalle Pou, no próximo dia 1º de março, que com sua vitória acabou com 15 anos de hegemonia da esquerda no Uruguai.

Apesar da diferença de posição em relação a Fernández, o presidente brasileiro disse que pretende manter uma relação "pragmática" com a Argentina.

Brasil e Argentina formam com Paraguai e Uruguai o Mercosul, que este ano firmou um acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), em processo de ratificação pelos países do bloco.

Fernández reagiu positivamente nesta quinta-feira às declarações de Bolsonaro: "Vi com alegria que o presidente do Brasil propôs ter um vínculo pragmático para o Mercosul. É o que temos que fazer porque o Mercosul vai além de Bolsonaro e de Alberto Fernández".