Pesquisa mostra conservadores na liderança de eleições britânicas

O Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, aparece com uma folgada maioria - de 68 cadeiras no Parlamento - nas intenções de voto para as legislativas de 12 de dezembro, segundo pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo instituto YouGov.

Se as eleições ocorressem nesta quinta-feira, os conservadores obteriam 359 cadeiras (42 a mais em relação a 2017), enquanto o Partido Trabalhista receberia 211 cadeiras (51 a menos), revela a pesquisa.

Uma vantagem conservadora obtida "em detrimento dos trabalhistas do norte e das Midlands", no centro da Inglaterra, explicou o diretor de pesquisa política do YouGov, Chris Curtis.

O fenômeno é claro nas circunscrições trabalhistas que votaram majoritariamente pela saída do Reino Unido da União Europeia no referendo de 2016, segundo Curtis.

Entre os partidos menores representados na Câmara dos Comuns, os nacionalistas escoceses do SNP passariam de 8 para 43 cadeiras. Já os liberais democratas ganhariam apenas uma, somando 13, enquanto os nacionalistas galeses do Plaid Cymru ficariam com 4 e os Verdes manteriam seu único assento no Parlamento.

Boris Johnson tem concentrado sua campanha na aplicação do Brexit, e promete adotá-lo até 31 de janeiro, após três adiamentos.