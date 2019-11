Wall Street continua a registrar recordes

Wall Street fechou com os principais índices batendo recorde, estimulada pelos dados sólidos da economia americana.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,15%, a 28.164,00 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,66%, a 8.705,17, e o S&P; 500 subiu 0,42%, a 3.153,63.

Os três índices acumulam três sessões consecutivas em níveis históricas "mostrando uma tendência incessante, apesar dos desenvolvimentos comprovados" nos últimos dias, disse Ken Berman, da Gorilla Trades.

Mas nesta quarta-feira, vários indicadores foram "bastante positivos", disse ele.

O crescimento econômico dos Estados Unidos foi mais forte do que o esperado no terceiro trimestre, com uma revisão em alta que o coloca em 2,1% anualizado, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

No mercado da dívida, o rendimento de títulos do Tesouro a 10 anos era de 1,767%, contra 1,741% de terça-feira.

Esta semana será curta devido aos mercados não operarem nesta quinta-feira pelo feriado do Dia de Ação de Graças e na sexta-feira terão uma sessão mais curta.