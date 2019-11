EUA teve expansão econômica modesta nas últimas semanas, disse Fed

A economia americana manteve seu "modesto" crescimento nas últimas seis semanas, mas a tensão sobre o comércio continua e o setor industrial segue em baixa, de acordo com relatório do Federal Reserve (Fed) publicado nesta quarta-feira.

Nove das 12 regiões do Fed relataram uma ligeira expansão da atividade econômica entre outubro e meados de novembro, e três, incluindo Nova York, estagnaram, segundo a pesquisa do Livro Bege do Fed.

Muitas regiões mencionaram o impacto negativo das tensões e tarifas comerciais e, na maioria, o setor industrial não cresceu.

O relatório foi preparado para a reunião de política monetária de 10 e 11 de dezembro. Espera-se que o Fed decida manter as taxas de juros atuais depois de reduzi-las três vezes este ano para proteger a maior potência do mundo dos problemas econômicos e comerciais globais.

O Livro Bege coleta comentários de empresários, produtores agrícolas e banqueiros nos Estados Unidos e continua refletindo o impacto do conflito comercial com a China, que ainda não foi resolvido. Em meados de dezembro, os Estados Unidos deverão aplicar novas tarifas aos produtos chineses.

Em Richmnond, as empresas ainda estão com problemas devido às tarifas e à incerteza comercial, diz o documento. Ele acrescenta que em Nova York, a indústria "continua expressando preocupação com tarifas, tensões comerciais e incerteza".

Em Atlanta, os problemas comerciais continuam sendo mencionados como um risco, enquanto as empresas de energia de Dallas afirmam que a crise do comércio exterior "reduz as margens de lucro" e "dificulta o planejamento".

Mas na região de Chicago, os agricultores mostraram algum otimismo diante dos sinais de que o conflito com a China poderia terminar.