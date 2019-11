Comunicado do Business Wire :Emirates Authority for Standardization and Metrology

Coma presença de mais de 450 dos principais fabricantes de 22 países, especialistas do setor automotivo, estudiosos de tecnologias avançadas e instituições públicas, os EAU realizaram a 5.ª Conferência Internacional sobre Mobilidade no Futuro. O encontro e a exposição de dois dias, organizados pela Autoridade de Padronização e Metrologia dos Emirados (ESMA), pretende discutir o futuro do setor de transporte global.

A conferência apresentou um experimento inédito na região do Oriente Médio e Norte da África, com a primeira viagem de um veículo pesado autônomo, percorrendo um percurso de 140 quilômetros, entre Abu Dhabi e Dubai, o que representa a viagem mais extensa desse tipo de veículo nos EAU e provavelmente nos países vizinhos.

Sua Excelência Al Maeeni, diretor geral da ESMA, declarou que os especialistas discutiram os avanços tecnológicos mais recentes e as novas soluções de mobilidade na área de transporte, como big data, inteligência artificial (AI) e Internet das Coisas (IoT) e as novas alternativas que poderão mudar drasticamente o setor.

"Abordamos as ameaças de cibersegurança relacionadas à mobilidade conectada, requisitos técnicos únicos para veículos autônomos, além das iniciativas do governo dos EAU a respeito de veículos movidos a hidrogênio."

Al Maeeni acrescentou: "Os EAU estão na vanguarda do desenvolvimento de modos alternativos de mobilidade com tecnologias sustentáveis, dando prioridade à transformação dos meios de transporte de massa atuais em sistemas eficientes e inteligentes. Além disso, os Emirados procuram reconhecer a pesquisa realizada pelas universidades da região nas áreas de mobilidade sustentável, desenvolvimento de infraestrutura de apoio e inovação digital em mobilidade."

A ESMA apresentou a minuta da regulamentação técnica dos EAU, que inclui os requisitos dos veículos autônomos e as exigências de segurança. Os participantes conheceram o uso dos sistemas de mobilidade inteligente para melhorar a eficiência de transporte e as estações de recarga de veículos elétricos, representando uma mudança inovadora para a área dos transportes.

As autoridades do Reino Unido e dos Países Baixos apresentaram dois estudos de caso: a infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Reino Unido e a experiência de Amsterdã com veículos autônomos e conectados.

Novos tipos e modelos de veículos de luxo foram exibidos na exposição anexa (Porsche, BMW, Mercedes, Audi, entre outras marcas), além do primeiro ônibus movido exclusivamente a eletricidade, o primeiro caminhão autônomo e a primeira motocicleta elétrica.

