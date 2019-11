Comunicado do Business Wire :MagicStay.com

Na quinta-feira, 21 de novembro, a MagicStay ganhou o Launch People's Choice Award na Phocuswright Conference em Fort Lauderdale, Flórida - o principal evento mundial que mostra as últimas tendências do setor de turismo.

Este prêmio de prestígio, um verdadeiro reconhecimento de todo o setor de turismo e mobilidade, é um reflexo da estratégia de desenvolvimento da MagicStay, que entrou em vigor nos últimos dois anos em escala global. Com este prêmio, a MagicStay se estabeleceu como uma importante participante em viagens de negócios e mobilidade no cenário internacional.

MagicStay, vencedora do Launch Peoples's Choice Award.

O Launch People's Choice Award reconhece as empresas com mais de quatro anos de idade e que propõem uma inovação que revoluciona o setor de viagens. Através deste prêmio, a Phocuswright Conference apresenta, a cada ano, as últimas tendências e desenvolvimentos do setor.

Em um discurso de 10 minutos, William Lecerf, o cofundador da MagicStay, foi capaz de impressionar os Dragons - os dez membros do júri. Ele recebeu nove recomendações positivas em frente a cerca de 2.000 dos especialistas internacionais mais influentes do setor de viagens. O prêmio foi entregue a William Lecerf, cofundador (à esquerda), Valery Linyer, cofundador e CEO (ao centro) e Slobodan Petrovic, COO (à direita).

Esses 2.000 especialistas elegeram o MagicStay.com à frente dos doze concorrentes selecionados anteriormente pela Phocuswright: Affirm, Airdna, Amadeus, Arrivalist, Cover Genius, HotelRunner, Left Travel, Mistifly, Nezasa, Sift, Kiwi ou Travelcompsitor. O prêmio foi concedido em conjunto ao MagicStay.com e Kiwi.

Os comentários dos Dragons foram muito elogiosos: "Você está criando um banco de dados que oferece um valor exclusivo, que ninguém mais conseguiu desenvolver". Will Philippson, cofundador e diretor de operações (COO) na SilveRail Technologies

"Eu realmente gosto do fato de que o seu conteúdo está disponível nos SBTs". Charuta Fadnis, diretora sênior de Estratégia e Análise de Produto da BCD Travel

"Como um expatriado em busca de acomodação em um país estrangeiro, tudo o que você pode fazer para simplificar este processo é absolutamente fantástico. Trata-se de um procedimento infernal com o qual as empresas lidam frequentemente e sua solução é BRILHANTE ". Philip Wolf, diretor do conselho e fundador da Phocuswright Inc.

"Fiquei realmente impressionado com a sua apresentação do Duty of Care (Dever de cuidar). Como uma grande empresa, sei que esse problema é um dos maiores medos que enfrentamos ao enviar os nossos funcionários para o exterior em tarefas.". Gayle Knolls, chefe de Desenvolvimento de Negócios na TRAVELPORT

Uma estratégia de desenvolvimento eficaz.

Lançada em 2013 em Grasse, a plataforma www.MagicStay.com dedicou os primeiros cinco anos de negócios da empresa à pesquisa e desenvolvimento.

Após se concentrar inicialmente no mercado de organizadores de exposições, desde 2016, a MagicStay oferece aos viajantes de negócios e, desde o início deste ano, expatriados e/ou pessoas em atribuições profissionais móveis, uma alternativa segura para hotéis profissionais, respondendo aos desafios de dever de atendimento, exigências de segurança de viajantes e proteção de dados pessoais, exigidos por grandes empresas.

Ao ampliar seu escopo, a plataforma de hospedagem dedicada aos profissionais duplicou a sua oferta desde o início do ano. Atualmente, possui mais de 600.000 apartamentos, vilas ou apart-hotéis disponíveis no mundo inteiro (em mais de 3.000 cidades e 130 países).

Em 2020, a MagicStay espera atingir um milhão de unidades de hospedagem.

www.magicstay.com

Contatos de imprensa da MagicStay: Fabienne Frédal (AB3C) Tel.: +33 (0)1 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com

