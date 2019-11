Crescimento dos EUA revisado em alta no 3o. trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos foi mais forte do que o esperado no terceiro trimestre, com uma revisão em alta que o situa em 2,1%, de acordo com a segunda estimativa do governo.

O Departamento de Comércio aumentou a expansão da principal economia do mundo em 0,2 ponto percentual, quando os analistas esperavam que a primeira estimativa de 1,9% fosse mantida, após registrar um aumento de 2% no PIB do 2% no segundo trimestre e de 3,1% no primeiro.

Os investimentos empresariais haviam marcado um declínio de 3% na primeira estimativa, principalmente devido às tensões comerciais que atrasam a tomada de decisão, mas no final esse declínio foi de 2,7%.

Enquanto isso, o consumo, um mecanismo tradicional da economia, com uma incidência de 70% no PIB dos EUA, permaneceu forte com um aumento de 2,9%, com uma excelente recuperação (8,3%) nos gastos com bens duráveis, como carros ou eletrodomésticos.

O mercado imobiliário avançou 5,1%, o maior crescimento em dois anos, devido às baixas taxas de juros.

No meio da guerra comercial, as exportações, que registraram queda de 5,7% no segundo trimestre, se recuperaram um pouco no terceiro trimestre, a 0,9%, contra 0,7% na primeira estimativa.

As importações também registraram um aumento de 0,8%, superior ao inicialmente estimado.

No entanto, essas boas análises foram contrastadas por uma queda nos gastos públicos, que avançou 1,6%, abaixo dos 2% inicialmente esperados.