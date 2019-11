Exército alemão pede desculpas por postar foto de uniforme nazista

O Exército alemão pediu desculpas nesta quarta-feira por postar no Instagram a foto de um uniforme da Wehrmacht, o Exército durante o regime nazista, que inclui uma cruz suástica.

O Bundeswehr, o atual Exército alemão, postou em sua conta oficial nesta rede social uma foto do uniforme com o comentário "Ainda hoje os elementos do estilo militar fazem parte da alta-costura" e com a hastag "retrô".

A foto, tirada no museu de história militar de Dresden (leste da Alemanha), foi localizada pelo jornal Bild antes que o Exército a excluísse.

Tanto o Exército quanto o Ministério da Defesa pediram desculpas por esse "erro inaceitável".

"O extremismo em todas as suas formas é proibido no Bundeswehr", disseram as duas instituições em uma mensagem comum postada no Instagram, Facebook e Twitter.

O Bundeswehr foi criado em 1955 para romper com o Wehrmacht, o exército nazista entre 1935 e 1945.