Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales está envolvida na pesquisa de tecnologia quântica há muitos anos. Por exemplo, os centros de pesquisa da Thales estão trabalhando em temas envolvendo sensores quânticos e instrumentos de medição quântica, comunicação quântica e vários blocos de construção de computadores quânticos.

Era, portanto, natural que a Thales se unisse ao consórcio AIT (Instituto Austríaco de Tecnologia), escolhido pela Comissão Europeia para realizar seu projeto OPENQKD, o precursor de uma importante infraestrutura de comunicação quântica na Europa. Seu principal objetivo é fortalecer drasticamente a segurança de aplicativos críticos nas áreas de telecomunicações, finanças, saúde, fornecimento de energia elétrica e serviços públicos. Em uma fase posterior, irá conectar a rede de computadores quânticos, prefigurando um novo tipo de Internet. Com orçamento previsto em 15 milhões de euros, este é o único projeto desse tipo no mundo. O consórcio liderado pela AIT é composto por 38 empresas e organizações de pesquisa em todo o continente como parceiros.

O projeto OPENQKD visa mudar a forma como percebemos, entendemos e usamos a comunicação quântica. Seu principal objetivo é criar e testar componentes europeus de redes de comunicação que integram dispositivos quânticos, para implementar aplicativos como a criptografia quântica (Quantum Key Distribution, QKD). As chaves geradas por QKD fornecem criptografia ultra segura para transmitir dados com um elevado nível de confidencialidade.

A Thales está fazendo duas contribuições principais para esse projeto, uma em terra e a outra no espaço. A primeira envolve o fornecimento de equipamentos de criptografia compatíveis com QKD para redes terrestres, com o objetivo de criar um centro europeu de conhecimento nessa área. Na segunda, a Thales definirá o segmento espacial de uma rede de comunicação quântica, porque esses tipos de redes necessitarão de satélites para fornecer cobertura em todos países ou continentes.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é um líder mundial em tecnologia que está moldando hoje o mundo do amanhã. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos a clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 80.000 funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR 19 bilhões em 2018 (em uma base pro forma, incluindo a Gemalto).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e segurança cibernética - tecnologias que apoiam empresas, organizações e governos em seus momentos decisivos.

