Democratas convidam Trump para audiência de impeachment em 4 de dezembro

No entanto, é improvável que Trump compareça à audiência (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

Osuma nova audiência do inquérito de impeachment contra o presidente americano,, para o dia 4 de dezembro e convidaram o líder da Casa Branca e seus advogados para participar.O comitê divulgou uma carta do deputado democrata Jerrold Nadler ao presidente, dizendo que ele espera que Trump participe,No entanto, é improvável que Trump compareça à audiência, já que em 4 de dezembro o presidente deve ir a uma cúpula com aliados da. Os democratas desejam fazer uma votação final do impeachment até o Natal, o que prepararia o caminho para um provável julgamento no Senado em janeiro. Fonte: Associated Press