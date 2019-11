Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedor líder em índices e análises baseados em pesquisas, tem o prazer de anunciar hoje a conclusão bem-sucedida da terceira e última fase da inclusão parcial de 20% das ações A da China em índices MSCI, inclusive no Índice de Mercados Emergentes da MSCI.

Até o fechamento dos mercados em 26 de novembro de 2019, os índices MSCI incluirão 472 ações A da China, compostas por 244 títulos de grande capital e 228 títulos de capital médio. O peso das ações A da China em índices MSCI ACWI e de mercados emergentes da MSCI alcançará 0,5% e 4%, respectivamente. O índice MSCI da China, que inclui ações A da China e ações cotadas no exterior, incluirá 710 títulos representando 4% e 34% dos índices MSCI ACWI e de mercados emergentes da MSCI, respectivamente.

Como afirmado anteriormente, qualquer inclusão adicional das ações A da China em índices MSCI seguiria uma consulta pública e seria analisada referente a progressos realizados no sentido de abordar as reformas de mercado restantes e destacadas pelos investidores institucionais internacionais. Durante a consulta pública mais recente da MSCI sobre a inclusão das ações A da China1, os investidores enfatizaram a necessidade de resolver as seguintes preocupações antes de considerar uma inclusão adicional:

-- Acesso a instrumentos de cobertura e derivativos: Os investidores institucionais internacionais exigem contratos de futuros e opções de índices líquidos e externos, a fim de expandir sua alocação para a China e gerenciar seu aumento de exposição. Os contratos de futuros e opções de índices são ferramentas cruciais de gestão de risco para investidores mundiais, particularmente para mercados de ações complexos, profundos e variados, como na China.

-- Curto ciclo de liquidação das ações A da China: Os investidores institucionais internacionais destacaram que continuam enfrentando desafios e riscos operacionais significativos ao lidar com o curto ciclo de liquidação das ações A da China. Atualmente, a China opera em um ciclo de liquidação T+0/T+1 sem entrega x pagamento (não DVP). A maioria dos mercados no MSCI ACWI opera atualmente em um ciclo de liquidação DVP T+2/T+3.

-- Feriados comerciais do Stock Connect: Os investidores institucionais internacionais estão preocupados com o desalinhamento entre a China onshore e as férias do Stock Connect. Dado que a maioria dos investidores institucionais internacionais atualmente confia no Stock Connect como o principal canal de acesso às ações A da China, é importante que o atual regime de férias comerciais seja revisto para minimizar os atritos desnecessários ao investimento.

-- Disponibilidade do mecanismo de negociação abrangente no Stock Connect: Muitos grandes gestores de fundos e corretoras destacaram a necessidade premente de um mecanismo abrangente que funcione bem. A capacidade de fazer um pedido único em nome de várias contas de clientes é fundamental para facilitar a melhor execução e reduzir o risco operacional a investidores institucionais internacionais.

A MSCI iniciará uma consulta pública sobre a inclusão de ações A da China em índices MSCI apenas depois que todas as preocupações acima citadas forem abordadas pelas autoridades chinesas, a fim de continuar a facilitar o investimento internacional.

Sobre a MSCI

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisões para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, potencializamos as melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno bem como criem portfólios mais eficazes com confiança. Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor que os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimentos. Para saber mais, acesse www.msci.com.

-0- *T _________1 A MSCI realizou uma consulta pública sobre o aumento da ponderação das ações A da China nos índices MSCI de setembro de 2018 a fevereiro de 2019. *T

