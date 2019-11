Comunicado do Business Wire :PPG

A PPG (NYSE:PPG) divulgou hoje suas tendências de cores automotivas de 2019, mostrando um aumento nos automóveis com cor azul. Mantendo uma constância de 8% dos dados globais totais de popularidade de cores e perdendo apenas para cores neutras, como o branco, preto, prata e cinza, o azul reflete o desejo dos consumidores por aventura, relaxamento e confiabilidade.

A Europa testemunhou um maior número de consumidores escolhendo a cor azul para os seus automóveis em 2019, a uma alta de 11% e um aumento de 1% em relação ao ano passado. Logo atrás, na América do Norte, o azul representa 10% dos projetos automotivos - a mais alta depois dos tons neutros. A região da Ásia-Pacífico teve 7% dos consumidores escolhendo o azul, com a América do Sul tendo apenas 2% de automóveis azuis.

Embora haja uma previsão de aumento dos automóveis azuis nos próximos quatro anos, a cor azul oferece muitas nuances, que podem ser transformadas com diferentes efeitos de pigmento, flocos metálicos finos ou grossos, micas luminosas e flocos de vidro brilhante. Azuis cromáticos, com leves tons de vermelho ou verde, já se fazem notar no mercado automotivo e continuarão a evoluir nos próximos anos.

"Agora, mais do que nunca, os consumidores desejam fazer uma declaração - seja através das escolhas de cores ou das marcas que adquirem", diz Jane Harrington, gerente de estilo de cor de Revestimentos Automotivos OEM da PPG. "Vemos o retorno de cores mais ousadas em muitos segmentos de consumidores. A versatilidade do azul automotivo - do azul claro até o rico azul índigo - possibilita que os consumidores façam uma declaração, além de garantir que a cor mantenha um certo nível de praticidade", comenta a executiva.

Os consumidores não escolhem apenas tons de azul para os seus automóveis, mas também seguem esta tendência para a cor de suas casas, eletrônicos e detalhes automotivos. A PPG anunciou, no início deste ano, a Cor do Ano de 2020 para o mercado de tintas decorativas, Porcelana Chinesa (PPG1160-6), uma mistura de cobalto e azul temperamental que confere calma, esperança e sono reparador - fatores preciosos em um mundo inquieto.

"A necessidade de simplicidade e escapismo da tecnologia é, em parte, a razão pela qual os consumidores desejam a cor azul, que nos aproxima de elementos naturais como o mar e o céu - que representam paz e serenidade", conta Dee Schlotter, gerente sênior de marketing de cores, marca de tinta PPG. "A crescente necessidade de conexão em um mundo desordenado foi um tema recorrente no Workshop Global de PPG Global Color Workshop", completa.

"Além das preferências de cores na parte externa dos automóveis, os consumidores desejam incorporar opções mais coloridas para os detalhes das rodas", afirma Jennifer Solcz, gerente global da PPG para revestimentos industriais no segmento de rodas. "Neste momento, vemos os designers de rodas optando por tons complementares de azul e cinza-azulado e opções mais ousadas para logotipos, faixas de corrida e outros enfeites para uma aparência personalizada e coesa", avalia a executiva.

Os temas representados na paleta de tendências da PPG para 2020, que recebeu o nome de "Flow" (Fluir), ajudam a interpretar as rápidas mudanças que ocorrem em três áreas principais da experiência humana: tecnologia, clima e globalização. Para processar estas mudanças e atender às necessidades atuais, os consumidores devem se adaptar e fluir com conhecimento, equilíbrio e criatividade. As tendências de cores automotivas incorporam esta constante evolução e continuarão a aparecer no mercado ao longo de 2023 nos três temas a seguir:

On the Move:um tema de tendência que representa as combinações de criatividade alegre e de cores inesperadas. Isso inclui um espectro saturado com efeitos de matiz em camadas, que expressam mobilidade de alta energia.

At the Core:um tema de design equilibrado e fundamentado na simplicidade e no bem-estar. A paleta contém tons sutis de cerâmica com uma influência nostálgica. Tons fundamentais incluem os azuis serenos e os verdes orgânicos, que representam a responsabilidade e o consumo consciente.

In the Know:um tema que conecta a natureza à tecnologia, esta paleta inclui tons neutros combinados com tons autênticos de ouro e cobre inspirados em metais que são suaves e terrosos. Tons de pedras preciosas brutas são um destaque da paleta.

Como a PPG reveste mais superfícies do que qualquer outra empresa e suas cores de tinta são vendidas em mais de 70 países, o desenvolvimento de tendências de cores é um esforço global e cultural. A colaboração entre mais de 20 especialistas em cores da PPG gera uma abordagem com base em fatos para as tendências de cores e preferências do consumidor, o que resulta em uma voz unificada na direção da cor. Os estilistas de cores da empresa no mundo inteiro se especializam em setores que incluem eletrônicos de consumo, arquitetura, automotivo e aeroespacial. Os especialistas da PPG estudam a mentalidade do consumidor, tendências de materiais de construção, preferências de bem-estar e muito mais para selecionar uma previsão de cores consolidada, que ressoa e reflete as atitudes atuais do consumidor e abrange culturas, regiões e mercados.

Para obter mais informações sobre as tendências de cores automotivas da PPG, visite news.ppg.com/2019automotivecolor. Para obter mais informações sobre as tendências de cores dos revestimentos arquitetônicos da PPG, visite news.ppg.com/2020colortrends.

