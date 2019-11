Barco com 14 mil ovelhas naufraga no Mar Negro e autoridades tentam resgatar animais

(foto: IGSU Romania / AFP)

As autoridades romenas temiam nesta segunda-feira ade milhares dea bordo de umque afundou na costa do porto de Midia (sudeste), no, onde o mau tempo atrasou as operações de socorro.

O "Queen Hind", que carregava 14.600 ovelhas e tinha bandeira de Palau, afundou no domingo por razões desconhecidas, pouco depois de deixar o porto de Midia a caminho da Arábia Saudita.

"Assim que rebocarmos o barco a 800 metros da doca, começaremos a retirar as ovelhas, esperando que uma parte ainda esteja viva", disse à AFP Ana-Maria Stoica, porta-voz da Inspeção de Situações de Emergência.

No domingo, foram resgatadas 32 ovelhas que estavam presas fora do navio (foto: IGSU Romania / AFP)

Os 21 membros da- já estãoem terra, segundo a província.

Imagens divulgadas pela ONG Animals International mostraram dezenas de ovelhas esmagadas contra as paredes do navio inclinadas ou flutuando no mar.