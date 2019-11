Polícia espanhola intercepta 3 toneladas de cocaína

Um submarino carregado com 3 toneladas de cocaína foi interceptado ontem no município de Cangas de Morrazo, na região espanhola da Galícia. A guarda Civil anunciou a prisão de dois equatorianos - um terceiro tripulante conseguiu fugir a nado. A embarcação de 20 metros, segundo autoridades espanholas, partiu da América Latina.



A Polícia Nacional, a Guardia Civil e o Serviço de Vigilância Aduaneira seguiam o submarino há três dias.



Os traficantes teriam tido problemas no combustível da embarcação, que acabou encalhando. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.