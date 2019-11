Eleição em Hong Kong tem alto índice de comparecimento

Nas eleições de Hong Kong, que ocorrem neste domingo, longas filas ocupam quarteirões enquanto cidadãos do território chinês compareceram em peso a uma votação vista como teste do apoio público aos protestos contra o governo que duram mais de cinco meses.



A Comissão Eleitoral afirmou que 56% dos 4,1 milhões de eleitores registrados haviam votado até as 17h30, horário local, mais do que os 47% na eleição de quatro anos atrás, com cinco horas ainda restando para que os votos sejam registrados.



A eleição para 452 assentos nos conselhos dos 18 distritos de Hong Kong, que costuma ser discreta, tem importância simbólica em uma cidade polarizada pelos protestos.