Pence visita base militar dos EUA no Iraque sem se reunir com nenhum dirigente do país

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, fez uma visita ao Iraque neste sábado sem se encontrar com as autoridades de Bagdá, onde uma pessoa morreu em protestos que continuam a abalar o país.

Segundo produtor da Opep, o Iraque é palco de um movimento de protesto espontâneo e de uma crise social que deixou quase 350 mortos em pouco mais de um mês, um fenômeno sem precedentes desde a queda do ditador Sadam Hussein em 2003, após a invasão americana.

Enquanto a população exige uma reforma do sistema político estabelecido pelos americanos após de 2003, e agora muito influenciado pelo Irã, enquanto Washington, praticamente, se limitou a guardar silêncio.

Uma atitude que, segundo especialistas, confirma o declínio de sua influência no Iraque e até mesmo seu desinteresse naquele país em que o Irã, há anos, "coopta líderes, paga agentes iraquianos e se infiltra em todos os aspectos" da vida política, econômica e religiosa do Iraque", de acordo com um recente vazamento para imprensa de documentos dos serviços de inteligência iranianos.

Há cerca de um ano, o presidente Donald Trump comemorou o Natal na base de Ain al Assad, na região oeste do Iraque, sem se encontrar com nenhum oficial ou visitar Bagdá, a 200 quilômetros de distância, o que resultou na campanha dos simpatizantes do Irã no Parlamento para expulsar os 5.200 soldados que os Estados Unidos enviaram ao Iraque.

Na sua primeira visita ao Iraque como vice-presidente, Pence decidiu celebrar o dia de Ação de Graças com as tropas na mesma base da província de Al Anbar.

No entanto, Pence telefonou para o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdel Mahdi, durante o dia, informaram à AFP autoridades do país. "Não haverá reunião porque eles falaram ao telefone" e "Abdel Mahdi não irá para Al Anbar", disse uma fonte.

Paralelo a isso, Pence se encontrou em Erbil, capital do Curdistão iraquiano - autônomo -, o presidente da região, Nechirvan Barzani, e seu primeiro-ministro, Masrur Barzani.

Quando perguntado pela AFP, um porta-voz da presidência iraquiana em Bagdá disse que não havia sido informado da visita de Pence, que ocorreu em um contexto de crise social.