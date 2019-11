Manifestante morre e vários ficam feridos no Iraque

Um manifestante foi morto neste sábado por uma bala de borracha das forças de segurança no centro de Bagdá, enquanto dezenas de pessoas ficaram feridas na capital e no sul do país, segundo fontes médicas.

O homem morreu em uma ponte perto da Praça Tahrir, o epicentro dos protestos em Bagdá, onde outros 17 manifestantes ficaram feridos.

Além disso, 45 pessoas ficaram feridas, algumas delas com balas, em Kerbala, uma cidade sagrada xiita a 100 km ao sul de Bagdá, disseram as fontes.

Desde 1º de outubro, cerca de 350 pessoas, a maioria manifestantes, morreram em confrontos com forças de segurança. Os manifestantes exigem o restabelecimento do sistema político e a renovação da classe dominante.