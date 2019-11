Vice-presidente dos EUA visita as tropas americanas no Iraque

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, fez sua primeira visita ao Iraque neste sábado, para se reunir com as tropas americanas estacionadas na base de Ain al-Assad, no deserto do oeste do país, disseram fontes de segurança à AFP.

No final de dezembro de 2018, o presidente Donald Trump provocou controvérsia indo apenas a essa base sem encontrar nenhum funcionário em Bagdá. Até agora, nenhuma agenda foi divulgada sobre a visita de Pence ao Iraque, que se encontra mergulhado em uma violenta crise social há quase dois meses.