Três manifestantes morreram em meio a confrontos nos protestos em massa realizados na quinta-feira (21) contra o governo de Iván Duque na Colômbia - anunciou o ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, nesta sexta-feira (22).

"Nas últimas horas, as autoridades confirmaram a morte de duas pessoas em Buenaventura, em meio a distúrbios, e outro em Candelaria, ambos em municípios do (departamento) Valle del Cauca", no oeste do país, informou o ministro em uma entrevista coletiva.