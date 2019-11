Comunicado do Business Wire :Zynga

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje um acordo com a Adult Swim para licenciar para games os personagens da série de TV Rick e Morty, premiada com o Emmy award, para o game Merge Dragons!,da Gram Games. Rick e Morty aparecem no game de aventura em quebra-cabeça em um evento especial ao vivo, no dia 22 de novembro de 2019. Prepare-se para esmagar uns dragões, broh!

A colaboração leva Rick e Mortyaos eventos especiais de Merge Dragons!, que recompensam os jogadores por recuperar a terra e coletar pontos. No game, Rick e Morty estão jogando Merge Dragons! e abrem seu caminho pelo game até recuperar a Stone of Reckoning, um poderoso item que abre portais para mundos proibidos. Isso faz com que a dupla caia em Dragonia, o mundo de Merge Dragons!, onde os fãs podem esperar muita confusão supercientífica.

"Nós amamos a-wubba-dub-dub a ideia de Rick e Morty se juntar a nós em Dragonia, dada sua agenda lotada e intergalática", disse Bernard Kim, President of Publishing da Zynga. "Como superfãs do programa, estamos honrados por tê-los interagindo com nossos jogadores, de uma forma que os fãs do programa e do Merge Dragons! irão adorar. Quem não quer ver Dragon Rick se desenvolver?!"

Merge Dragons! está disponível para download gratuito na App Store para iPhone e iPad, bem como no Google Play. Para mais informações sobre Merge Dragons!, visite os canais da comunidade do jogo no Twitter, Facebook, Instagrame YouTube.

