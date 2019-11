Comunicado do Business Wire :Coursera

A Coursera, principal plataforma de aprendizado on-line do mundo, anunciou hoje os cursos mais procurados de 2019 por alunos brasileiros e internacionais. Os mais de dois milhões de alunos do Brasil se concentraram nos cursos de negócios e tecnologia da Coursera oferecidos pelas brasileiras Universidade de São Paulo e Insper, que costumam frequentar os rankings das melhores universidades do mundo.

"O aprendizado on-line tem a capacidade de oferecer a qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, a oportunidade de aprender novas habilidades", afirmou Dil Sidhu, diretor de conteúdo da Coursera. "O Brasil é um dos nossos maiores mercados, e o entusiasmo dos alunos do país por cursos na área de negócios e tecnologia demonstra uma necessidade mais ampla dos cidadãos de se prepararem com as habilidades necessárias para se manterem competitivos diante da Quarta Revolução Industrial".

A Coursera conta atualmente com cinco parceiros brasileiros, e mais de 30 organizações no país usam Coursera for Business para aumentar a qualificação de seus funcionários.

Os cursos mais procurados no Brasil em 2019, de acordo com o número de matrículas, são:

-- Introdução à Ciência da Computação com Python Parte 1 (Universidade de São Paulo)

-- Marketing Digital (Universidade de São Paulo)

-- Aprendendo a aprender: ferramentas mentais poderosas para ajudá-lo a dominar assuntos difíceis (Universidade McMaster e Universidade da Califórnia em San Diego)

-- Aprendizado de máquina (Universidade Stanford)

-- UX/UI: fundamentos para o design de interface (Universidade de São Paulo)

-- Administração Financeira (Insper)

-- Introdução ao Marketing Analítico (Insper)

-- Origens da Vida no Contexto Cósmico (Universidade de São Paulo)

-- Criação de Startups: como desenvolver negócios inovadores (Universidade de São Paulo)

-- Inglês para desenvolvimento profissional (Universidade da Pensilvânia)

Sobre a Coursera

A Coursera foi fundada por Daphne Koller e Andrew Ng com a visão de oferecer experiências de aprendizado transformadoras a qualquer pessoa, em qualquer lugar. É atualmente uma das maiores plataformas de aprendizado on-line do mundo para o ensino superior. Mais de 200 das principais universidades do mundo e educadores do mercado fazem parcerias com a Coursera para oferecer cursos, especializações, certificações e diplomas que capacitam mais de 45 milhões de alunos ao redor do mundo para atingir suas metas profissionais. Duas mil empresas confiam na Coursera for Business, plataforma corporativa da empresa, para transformar seus profissionais. A Coursera for Government capacita servidores públicos e cidadãos com competências sob demanda para desenvolver uma força de trabalho competitiva. A Coursera tem o apoio de investidores como Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GSV Capital, Learn Capital e SEEK Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005018/pt/

Andy Lutzky courseraus@edelman.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.