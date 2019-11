Nancy Pelosi lança dúvidas sobre aprovação do USMCA na Câmara ainda em 2019

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, lançou dúvidas nesta quinta-feira sobre a possibilidade de a Casa aprovar ainda neste ano o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). "Eu não estou certa de que nós podemos chegar a um acordo agora e que haveria tempo suficiente para finalizá-lo até o fim de 2019", afirmou, em coletiva de imprensa.



Pelosi ressaltou que gostaria de ver o acordo aprovado, mas que ainda há muitas conversas com os outros dois países para garantir o cumprimento dos compromissos que serão assinados. "Isso é sobre legislar, e legislar leva tempo", justificou.



"Mas mesmo que consigamos concordar na terminologia, se não concordarmos na execução, ainda temos um problema", disse Pelosi, acrescentando que o acordo precisa beneficiar os trabalhadores americanos e os dos outros países envolvidos na negociação. "Eu não quero dispensar nenhuma oportunidade de fechar um acordo que eu acho que poderia ser um modelo para o futuro, porque a globalização é uma realidade", ponderou.



Pelosi havia dito, no entanto, em 14 de novembro, que a conclusão do USMCA era "iminente" e que gostaria de ver o tratado aprovado no Congresso americano