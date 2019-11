Partido Trabalhista britânico apresenta um programa eleitoral progressista

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, apresentou nesta quinta-feira o programa de seu partido, um projeto muito progressista, prometeu uma mudança radical e um acordo do Brexit se vencer as eleições de dezembro.

O programa do partido, que inclui várias nacionalizações e bilhões de libras para os serviços públicos, está "completamente calculado" e é viável, afirmou Corbyn.

Quanto ao Brexit, uma questão-chave para as eleições, o líder trabalhista promete negociar um novo acordo de saída com a União Europeia (UE) e submetê-lo à votação dos britânicos em um prazo de seis meses, em um referendo que também incluirá a opção de permanecer na UE.

No momento, as pesquisas mostram os trabalhistas no segundo lugar, muito atrás do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson. Mas Corbyn espera convencer o eleitorado, como conseguiu nas eleições de 2017.

Antes de apresentar seu programa em Birmingham (centro da Inglaterra), o candidato afirmou que o manifesto tem "muitas medidas populares que a classe dominante bloqueia há uma geração".

Reiterou os ataques aos ricos e poderesos e declarou que, após nove anos de austeridade sob diferentes governos conservadores, "chegou o momento de uma verdadeira mudança".

Entre as estatizações anunciadas está a de parte da gigante das telecomunicações BT, medida que ele pretende adotar para cumprir uma de suas principais promessas: acesso gratuito de internet banda larga para a população.

O programa também prevê a nacionalização de ferrovias, do sistema de abastecimento de água e do correio, assim como investimentos bilionários em educação, transportes e saúde.

Os trabalhistas defendem ainda uma representação maior dos funcionários nos conselhos de administração das empresas e a diminuição da brecha salarial.

O partido também propõe a construção de 150.000 moradias sociais ou de baixo custo ao ano e o aumento dos impostos a 5% para os britânicos de alta renda.

Os conservadores - que concentram a campanha na concretização do Brexit sem novos adiamentos - contra-atacaram e anunciaram o projeto de redução dos impostos para as classes mais desfavorecidas, assim como a construção de pelo menos um milhão de casas em cinco anos.