Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics venceu a categoria de validação de modelo no Chartis RiskTech100® pelo segundo ano consecutivo. É uma das nossas sete vitórias de categoria este ano para ficar com a classificação geral nº 4.

Em um ambiente financeiro cada vez mais desafiador, existe uma necessidade cada vez maior de validar e monitorar modelos de risco de crédito. Nossas soluções de validação de modelo líderes de mercado abrangem tanto as classes de ativos de varejo quanto as comerciais, tanto para modelos desenvolvidos internamente quanto para modelos de terceiros.

Entre nossas ofertas está a solução baseada em nuvem CAP?. Com base nos dados do Moody's Analytics, líder do setor, e em nossa vasta experiência em modelagem de riscos, a solução CAP permite que as empresas adaptem seus modelos - internos e de terceiros - à sua própria experiência única. Os serviços de consultoria da Moody's Analytics complementam a plataforma CAP? e todas as nossas ofertas de validação de modelo.

No início deste ano, conquistamos a distinção Líder de categoria em um relatório da Chartis Research, avaliando as 10 soluções de validação de modelo dos principais fornecedores. Ele comparou a "integridade da oferta" em sete critérios, incluindo análise/precificação de modelos, entrada de dados e adequação. O Moody's Analytics foi o único fornecedor a ser reconhecido por oferecer "os melhores recursos da classe" em todos os sete.

"Estamos emocionados por sermos reconhecidos por nossas soluções de validação de modelos", afirmou Anamaria Pieschacon, economista sênior da Validação de modelos. "Com essas soluções e serviços, nossos clientes podem usar com confiança seus modelos validados e melhorar sua governança geral do modelo, atendendo eficientemente aos padrões regulatórios e contábeis e, ao mesmo tempo, tomar decisões de negócios melhores e mais informadas".

Agora em seu 14º ano, o RiskTech100® avalia empresas de tecnologia que fornecem soluções de risco e conformidade para instituições financeiras. Os analistas da Chartis usam uma combinação de fontes para informar suas decisões: pesquisas com usuários, entrevistas com especialistas no assunto, verificações de referências de clientes, instruções de fornecedores e outras fontes de terceiros.

Essa vitória aumenta nossa crescente lista de prêmios e elogios do setor.

