Canadá: em crise com China, Trudeau nomeia gabinete

Reeleito em outubro, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta quarta-feira, 20, seu novo gabinete. O advogado François-Philippe Champagne deixará o Ministério da Infraestrutura para chefiar as Relações Exteriores. O país enfrenta sua pior crise com a China, após a prisão em dezembro de uma executiva da empresa de tecnologia Huawei. Depois disso, um ex-diplomata canadense foi detido na China.