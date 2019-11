Comunicado do Business Wire :dunnhumby

A dunnhumby divulgou hoje o The Future of Retail Revenues Must Be Data Led, um estudo encomendado pela Forrester Consulting em novembro de 2019 que constatou que 85% dos varejistas de supermercados no mundo inteiro não possuem recursos, tecnologia, pessoas e processos para usar insights para monetizar seus dados e melhorar a experiência do cliente no mercado mundial de varejo de supermercado de US$ 5,9 trilhões1. Apesar das barreiras aparentes, a maioria (85%) dos varejistas mundiais de supermercados vê o crescimento da receita como sua principal prioridade em 2020, e planeja fazer isso melhorando o uso de informações de dados para desenvolver estratégias de clientes (84%) e tomar decisões de negócios (82%).

"O mercado global de supermercados está lutando pela sobrevivência contra empresas pure play e outros concorrentes não tradicionais, que estão diminuindo ainda mais as margens", disse David Clements, diretor de varejo global da dunnhumby. "Encomendamos este estudo para entender melhor porque tantos varejistas não estão aproveitando as novas fontes de receita, enquanto melhoram a experiência de compra para seus clientes. Acreditamos que os resultados do estudo destacam a crescente importância do papel dos dados dos clientes no crescimento sustentável."

As principais conclusões do estudo incluem:

-- Apenas 15% dos varejistas globais de supermercados são Líderes, diferenciados por estratégias de clientes baseadas em dados para crescimento e relacionamento aprimorado com fornecedores, enquanto a maioria está atrasada. A Forrester descobriu três níveis de maturidade no varejo de supermercado: líderes (15%), intermediário (55%) e iniciante (30%). Os líderes se destacam ao mostrarem uma colaboração aprimorada com os fornecedores de bens de consumo embalado (CPG) com 1) compartilhamento de insights de dados do cliente, 2) fornecimento de insights e soluções de medição para apoiar o planejamento de mídia e 3) negociação de canais de mídia de varejo como parte de seus acordos comerciais anuais. Regionalmente, os varejistas nos Estados Unidos, Brasil, Itália, Reino Unido e Tailândia se destacam como líderes no desenvolvimento de estratégias de clientes que impulsionam o crescimento da receita.

-- 96% enfrentam desafios ao tentarem usar dados para desenvolver estratégias de clientes para impulsionar o crescimento. Os varejistas estão enfrentando vários obstáculos, incluindo a incapacidade de harmonizar dados e obter insights através dos canais (36%), a incapacidade de desenvolver uma visão holística dos clientes (31%) e a falta de tecnologia e habilidades necessárias (31%).

-- A maioria dos supermercados não está aproveitando o potencial de receita dos dados dos clientes e dos canais de mídia on-line/na loja. Enquanto 53% dos entrevistados usam dados de clientes, como de programas de fidelidade, para tomar decisões sobre clientes, menos da metade usa outras fontes, como mídias sociais (49%), pontos de vendas (49%), aplicativos móveis (46%), dados de promoções (46%), localização do cliente (43%) e dados da métrica da web/fluxo de cliques (43%).

-- A maioria dos supermercados deixa de lucrar ao não monetizar ativos de mídia. Atualmente, apenas 42% dos supermercados estão vendendo oportunidades de marca em seus sites e apenas 37% oferecem canais de mídia na loja e em mídia impressa. Apenas 31% dos supermercados estão vendendo oportunidades de marca em seus aplicativos móveis, exceto no Brasil (49%), China (47%) e Espanha (38%), onde os aplicativos são usados com mais frequência.

-- 96% dos supermercados que oferecem oportunidades de mídia para fornecedores de CPG em seus aplicativos viram um aumento na receita nos últimos 12 meses, com 40% vendo um aumento de mais de 10%. Além disso, 92% das empresas que oferecem anúncios e oportunidades de marca em seus sites viram um aumento na receita desse canal.

"O tempo é essencial para os varejistas de supermercado ativarem os dados que eles já têm para melhorar a experiência do cliente e criar novos fluxos de receita que possam apoiar seus negócios no futuro", disse Clements. "Existe uma quantidade significativa de receita inexplorada no mercado. Aqueles que desbloquearem o potencial de seus ativos de dados e mídia e a colaboração aprimorada dos fornecedores prosperarão. Os varejistas que não se adaptarem ficarão para trás no mercado cada vez mais competitivo."

Metodologia

Em julho de 2019, a dunnhumby contratou a Forrester Consulting para avaliar estratégias de consumidor orientadas por dados e o crescimento da monetização de dados e mídia no varejo de supermercado. Como parte disso, a Forrester conduziu um estudo global com uma pesquisa on-line de 613 respondentes e 13 entrevistas com tomadores de decisão envolvidos na estratégia e gerenciamento de análise de dados e/ou estratégias de clientes em empresas de supermercados em todo o mundo.

Sobre a dunnhumby

A dunnhumby é líder global em ciência de dados de clientes, capacitando negócios em todo o mundo para que possam concorrer e prosperar na economia moderna orientada por dados. Sempre colocamos o cliente em primeiro lugar.

A nossa missão: capacitar os negócios para que possam crescer e se reimaginar ao se tornarem representantes e defensores de seus clientes. Com um profundo legado e experiência em varejo - um dos mercados mais competitivos do mundo, com uma quantidade imensa de dados multidimensionais - a dunnhumby atualmente capacita negócios em todo o mundo, em diversos setores, para serem negócios onde o cliente está sempre em primeiro lugar.

A plataforma de ciência de dados de clientes da dunnhumby é a nossa combinação exclusiva de tecnologia, software e consultoria, capacitando os negócios para que possam aumentar a receita e os lucros ao oferecer experiências excepcionais aos clientes - na loja, offline e online. A dunnhumby emprega mais de 2.000 especialistas em escritórios distribuídos por toda a Europa, Ásia, África e Américas, trabalhando com marcas icônicas e transformadoras como Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter & Gamble e L'Oréal.

1 Forrester Analytics: Online Grocery Retail Forecast, 2018 To 2023 (Global)

