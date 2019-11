Ucrânia expressou preocupação com suspensão de ajuda dos EUA em julho

A Ucrânia manifestou preocupação com a suspensão da ajuda americana em 25 de julho, o que significa que Kiev estava ciente de um congelamento no momento de uma controversa ligação telefônica com o presidente Donald Trump, disse uma autoridade do Pentágono nesta quarta-feira.

"A equipe da embaixada ucraniana perguntou: 'O que está acontecendo com a assistência de segurança ucraniana?'", disse Laura Cooper, a autoridade do Pentágono responsável pelo país, ao testemunhar no inquérito de impeachment contra Trump.